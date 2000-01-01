Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Бракосочетание
С Неизвестно по 1717
Рождение ребёнка
После 1730
Дочь: Реад Анна Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1734
Рождение ребёнка
1735
Рождение ребёнка
1743
Сын: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каховская Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровская Христина Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно