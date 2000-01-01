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Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1670 г.р.

Мать

После 1670 г.р.

Жена

С 1651 по 1699 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна

Бракосочетание
С Неизвестно по 1717

Жена: Друцкая-Соколинская Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
После 1730

Дочь: Реад Анна Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Друцкий-Соколинский Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каховская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровская Христина Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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