Друцкий-Соколинский Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиС 1780 по 1791
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
После 1760
Сын: Друцкий-Соколинский Степан Александрович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Друцкий-Соколинский Яков Александрович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепрейская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апухтина Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1780 по 1791