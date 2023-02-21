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Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

С 1780 по 1791

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
После 1760

Сын: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Друцкий-Соколинский Яков Александрович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вепрейская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апухтина Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Смерть
С 1780 по 1791
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