Друцкий-Соколинский Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкий-Соколинский Сергей Александрович

Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Друцкий-Соколинский Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Друцкая-Соколинская Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Друцкая-Соколинская Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close