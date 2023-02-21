Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1797
Сын: Друцкий-Соколинский Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Друцкая-Соколинская Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Друцкая-Соколинская Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно