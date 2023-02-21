Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепрейская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апухтина Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно