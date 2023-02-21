Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Друцкий-Соколинский Яков Александрович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вепрейская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апухтина Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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