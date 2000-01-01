Друцкий-Соколинский Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марш Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Елена

Смерть
Неизвестно
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