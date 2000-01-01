Друцкий-Соколинский Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марш Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно