Друцкая-Соколинская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марш Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно