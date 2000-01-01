Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Друцкая-Соколинская Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Друцкая-Соколинская Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1815