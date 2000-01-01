Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Друцкий-Соколинский Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Друцкая-Соколинская Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Друцкая-Соколинская Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Сергей Александрович

Смерть
После 1815
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