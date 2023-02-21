Друцкий-Соколинский Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Степан Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1760

Отец: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1791

Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Степановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Александр Степанович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Платон Степанович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Павел Степанович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Степанович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Степанович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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