Друцкий-Соколинский Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1760
Отец: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1791
Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Степановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Платон Степанович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Павел Степанович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Степанович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Степанович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно