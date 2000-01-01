Друцкая-Соколинская (Соколова) Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1791
Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Степановна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Павел Степанович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Степанович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно