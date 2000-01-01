Друцкая-Соколинская (Соколова) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Соколова) Аграфена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1791

Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Степановна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Александр Степанович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Платон Степанович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Павел Степанович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Степанович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Степанович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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