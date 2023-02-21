Друцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1730
Дочь: Реад Анна Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1734
Рождение ребёнка
1743
Сын: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каховская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровская Христина Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно