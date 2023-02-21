Друцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея Степановна

Друцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1730

Дочь: Реад Анна Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каховская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровская Христина Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close