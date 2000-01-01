Друцкий-Соколинский Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Друцкий-Соколинский Степан Антонович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Верховская Евфросиния Антоновна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Антонович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потрисова Аграфена Антоновна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курош Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Смерть
После 1795
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