Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1766
Сын: Друцкий-Соколинский Степан Антонович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Верховская Евфросиния Антоновна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Антонович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потрисова Аграфена Антоновна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курош Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795