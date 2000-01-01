Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Друцкий-Соколинский Степан Антонович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Верховская Евфросиния Антоновна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Антонович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потрисова Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курош Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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