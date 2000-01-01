Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Друцкий-Соколинский Степан Антонович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Верховская Евфросиния Антоновна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Антонович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потрисова Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курош Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно