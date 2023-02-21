Друцкий-Соколинский Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеховская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусакова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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