Друцкий-Соколинский Иван Антонович 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкий-Соколинский Иван Антонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1872

умер Неизвестно

Мать
Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна1753 г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Антон Михайлович1743 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Каленова (Друцкая-Соколинская) Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Кусакова (Друцкая-Соколинская) Агафья ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеховская (Друцкая-Соколинская) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусакова (Друцкая-Соколинская) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленова (Друцкая-Соколинская) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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