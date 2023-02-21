Друцкий-Соколинский Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеховская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусакова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каленова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно