Друцкий-Соколинский Иван Антонович
мужской, родился 1872
умер Неизвестно
МатьДруцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна1753 г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Антон Михайлович1743 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Каленова (Друцкая-Соколинская) Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Кусакова (Друцкая-Соколинская) Агафья ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеховская (Друцкая-Соколинская) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусакова (Друцкая-Соколинская) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каленова (Друцкая-Соколинская) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Каховская) Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно