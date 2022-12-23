Друцкий-Соколинский Степан Антонович 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкий-Соколинский Степан Антонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1766

умер Неизвестно

Мать
Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна1753 г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Антон Михайлович1743 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Бобровская) Варвара Кирилловна1771 г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Антон Степанович1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская (Бобровская) Варвара Кирилловна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Друцкий-Соколинский Антон Степанович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Бобровская) Варвара Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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