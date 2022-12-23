Друцкий-Соколинский Степан Антонович
мужской, родился 1766
умер Неизвестно
МатьДруцкая-Соколинская (Селунёва) Анна Михайловна1753 г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Антон Михайлович1743 г.р.
Супруги
Дети
Друцкий-Соколинский Антон Степанович1790 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Друцкий-Соколинский Антон Степанович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Бобровская) Варвара Кирилловна
Смерть
Неизвестно