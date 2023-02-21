Римская-Корсакова (Друцкая-Соколинская) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Друцкая-Соколинская) Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1805

Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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