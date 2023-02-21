Римская-Корсакова (Друцкая-Соколинская) Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
27.06.1805
Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Смерть
Неизвестно