Римский-Корсаков Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Александр Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1805
Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Капитолина Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно