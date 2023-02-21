Римский-Корсаков Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Александр Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1805

Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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