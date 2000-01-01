Римский-Корсаков Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Степан Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Роман Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно