Верховская (Друцкая-Соколинская) Евфросиния Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Друцкая-Соколинская) Евфросиния Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Друцкий-Соколинский Антон Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1805

Сын: Верховский Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Верховская Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
23.05.1809

Сын: Верховский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
28.08.1815

Сын: Верховский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Фёдор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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