Верховская (Друцкая-Соколинская) Евфросиния Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
03.10.1805
Сын: Верховский Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Верховская Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
23.05.1809
Сын: Верховский Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
28.08.1815
Сын: Верховский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Верховский Фёдор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно