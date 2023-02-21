Верховский Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховский Николай Фёдорович

Верховский Николай Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1815

Дата смерти

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1815

Отец: Верховский Фёдор Илларионович

Мать: Верховская Евфросиния Антоновна

Рождение ребёнка
27.03.1841

Дочь: Тарнавская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Верховская Розалия Францевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Верховская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Верховская Розалия Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Верховская Розалия Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховская Розалия Францевна

Смерть
Около 1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close