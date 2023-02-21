Верховский Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1815
Дата смертиОколо 1880
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1815
Рождение ребёнка
27.03.1841
Дочь: Тарнавская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Верховская Розалия Францевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Верховская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Верховская Розалия Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Верховская Розалия Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1880