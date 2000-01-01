Верховская (Маликовская) Розалия Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Маликовская) Розалия Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1841

Дочь: Тарнавская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Верховская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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