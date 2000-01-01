Верховская (Маликовская) Розалия Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1841
Дочь: Тарнавская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Верховская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно