Верховский Фёдор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1805
Сын: Верховский Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Верховская Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
23.05.1809
Сын: Верховский Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
28.08.1815
Сын: Верховский Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно