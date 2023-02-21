Верховский Фёдор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховский Фёдор Илларионович

Верховский Фёдор Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1805

Сын: Верховский Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Верховская Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна

Рождение ребёнка
23.05.1809

Сын: Верховский Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна

Рождение ребёнка
28.08.1815

Сын: Верховский Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Верховская Евфросиния Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховская Евфросиния Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close