Реад (Друцкая-Соколинская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730
Рождение ребёнка
1750
Сын: Реад Андрей Иванович
Отец ребёнка: Реад Иван Яковлевич
Бракосочетание
04.09.1755
Муж: Реад Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Реад Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Реад Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно