Реад (Друцкая-Соколинская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реад (Друцкая-Соколинская) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Реад Андрей Иванович

Отец ребёнка: Реад Иван Яковлевич

Бракосочетание
04.09.1755

Муж: Реад Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Реад Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Реад Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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