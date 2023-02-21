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Реад Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

12.09.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Реад Иван Яковлевич

Мать: Реад Анна Михайловна

Рождение ребёнка
После 1790

Дочь: Соколовская Анна Андреевна

Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Реад Александр Андреевич

Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Реад Николай Андреевич

Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Реад Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Реад Яков Андреевич

Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реад Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реад Анна Демьяновна

Смерть
12.09.1818
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