Реад Андрей Иванович 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Реад Андрей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1750

умер 12.09.1818

Мать
Реад (Друцкая-Соколинская) Анна МихайловнаПосле 1730 г.р.
Отец
Реад Иван ЯковлевичПосле 1730 г.р.
Супруги
Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна09.09.1767 г.р.
Дети
Реад Александр Андреевич1790 г.р.
Соколовская (Реад) Анна АндреевнаПосле 1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Реад Иван Яковлевич

Мать: Реад (Друцкая-Соколинская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская (Реад) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реад Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Реад Александр Андреевич

Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
После 1790

Дочь: Соколовская (Реад) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Реад Николай Андреевич

Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1795

Сын: Реад Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Реад Яков Андреевич

Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

Смерть
12.09.1818

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