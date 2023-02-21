Реад Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти12.09.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Реад Иван Яковлевич
Мать: Реад Анна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1790
Дочь: Соколовская Анна Андреевна
Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Реад Яков Андреевич
Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Реад Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реад Анна Демьяновна
Смерть
12.09.1818