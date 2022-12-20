Реад Андрей Иванович
мужской, родился 1750
умер 12.09.1818
МатьРеад (Друцкая-Соколинская) Анна МихайловнаПосле 1730 г.р.
ОтецРеад Иван ЯковлевичПосле 1730 г.р.
Супруги
Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна09.09.1767 г.р.
Дети
Реад Александр Андреевич1790 г.р.
Соколовская (Реад) Анна АндреевнаПосле 1790 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская (Реад) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
После 1790
Дочь: Соколовская (Реад) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Реад Яков Андреевич
Мать ребёнка: Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Смерть
12.09.1818