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Реад Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Реад Андрей Иванович

Мать: Реад Анна Демьяновна

Бракосочетание
30.01.1838

Жена: Реад Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
16.11.1838

Дочь: Энгельгардт Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Реад Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
13.09.1847

Сын: Реад Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Реад Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реад Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Реад Надежда Вениаминовна

Смерть
1863
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