Реад Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Реад Андрей Иванович
Мать: Реад Анна Демьяновна
Бракосочетание
30.01.1838
Рождение ребёнка
16.11.1838
Дочь: Энгельгардт Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Реад Надежда Вениаминовна
Рождение ребёнка
13.09.1847
Мать ребёнка: Реад Надежда Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реад Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Реад Надежда Вениаминовна
Смерть
1863