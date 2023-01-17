Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович
Рождение ребёнка
После 1790
Дочь: Соколовская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Реад Яков Андреевич
Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Реад Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно