Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азанчевский Демьян Яковлевич

Мать: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Реад Александр Андреевич

Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович

Рождение ребёнка
После 1790

Дочь: Соколовская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Реад Николай Андреевич

Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Реад Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Реад Яков Андреевич

Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Реад Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реад Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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