Азанчевская (Радванская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
1747
Сын: Азанчевский Степан Демьянович
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1775
Дочь: Фон Векскюл Надежда Демьяновна
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Азанчевский Николай Демьянович
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Азанчевский Василий Демьянович
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Азанчевский Пётр Демьянович
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Екатерина Демьяновна
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Реад Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич
Смерть
Неизвестно