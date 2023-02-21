Азанчевская (Радванская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская (Радванская) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Радванский Михаил Григорьевич

Мать: Радванская Мария Степановна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Азанчевский Степан Демьянович

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1775

Дочь: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Азанчевский Николай Демьянович

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Азанчевский Василий Демьянович

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Азанчевский Пётр Демьянович

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Екатерина Демьяновна

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Реад Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Азанчевский Демьян Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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