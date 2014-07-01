Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1760 и 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1775

Отец: Азанчевский Демьян Яковлевич

Мать: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бенекен Натали

Отец ребёнка: Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Розенбаум Жюли

Отец ребёнка: Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Отец ребёнка: Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Смерть
Неизвестно
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