Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1760 и 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бенекен Натали
Отец ребёнка: Фон Векскюл Петер Август Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Розенбаум Жюли
Отец ребёнка: Фон Векскюл Петер Август Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Данненштерн Анна (Аннет)
Отец ребёнка: Фон Векскюл Петер Август Фридрих
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно