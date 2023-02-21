Азанчевский Демьян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Азанчевский Степан Демьянович
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1775
Дочь: Фон Векскюл Надежда Демьяновна
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Азанчевский Николай Демьянович
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Азанчевский Василий Демьянович
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Азанчевский Пётр Демьянович
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Екатерина Демьяновна
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Реад Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно