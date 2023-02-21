Азанчевский Демьян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевский Демьян Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Азанчевский Степан Демьянович

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1775

Дочь: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Азанчевский Николай Демьянович

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Азанчевский Василий Демьянович

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Азанчевский Пётр Демьянович

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Екатерина Демьяновна

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Реад Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Азанчевская Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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