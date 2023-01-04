Азанчевский Степан Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Елена Степановна
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Азанчевский Демьян Степанович
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно