Азанчевский Степан Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевский Степан Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Азанчевский Демьян Яковлевич

Мать: Азанчевская (Радванская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Елена Степановна

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская Мария Осиповна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Азанчевский Демьян Степанович

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно

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