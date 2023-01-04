Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азанчевский Степан Демьянович

Мать: Азанчевская Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Авдотья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Даненштерн (Азанчевская) Юлия Богдановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1849

Сын: Азанчевский Фёдор Богданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1852

Сын: Азанчевский Николай Богданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1854

Сын: Азанчевский Владимир Богданович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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