Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Авдотья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Даненштерн (Азанчевская) Юлия Богдановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1849
Сын: Азанчевский Фёдор Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1852
Сын: Азанчевский Николай Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1854
Сын: Азанчевский Владимир Богданович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно