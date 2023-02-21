Азанчевская Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Азанчевский Демьян Степанович

Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Елена Степановна

Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Симеон Степанович

Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Степан Демьянович

Смерть
Неизвестно
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