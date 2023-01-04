Азанчевская Мария Осиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Азанчевская Мария Осиповна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Азанчевский Степан Демьянович1747 г.р.
Дети
Азанчевский Демьян Степанович1795 г.р.
Азанчевская Елена СтепановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Елена Степановна

Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович

Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Степан Демьянович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Азанчевский Демьян Степанович

Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович

Смерть
Неизвестно

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