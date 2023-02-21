Азанчевская Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Азанчевский Демьян Степанович
Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Елена Степановна
Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Симеон Степанович
Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно