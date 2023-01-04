Азанчевская Мария Осиповна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Азанчевский Степан Демьянович1747 г.р.
Дети
Азанчевский Демьян Степанович1795 г.р.
Азанчевская Елена СтепановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Елена Степановна
Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Симеон (Богдан) Степанович
Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Азанчевский Демьян Степанович
Отец ребёнка: Азанчевский Степан Демьянович
Смерть
Неизвестно