Азанчевский Демьян Степанович
мужской, родился 1795
умер Неизвестно
МатьАзанчевская Мария ОсиповнаНеизвестно г.р.
ОтецАзанчевский Степан Демьянович1747 г.р.
Супруги
Азанчевская (Лихарева) Варвара Александровна13.05.1818 г.р.
Азанчевская Пелагея ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Азанчевский Степан Демьянович19.05.1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1831
Сын: Азанчевский Степан Демьянович
Мать ребёнка: Азанчевская Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно