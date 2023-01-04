Азанчевский Демьян Степанович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Азанчевский Демьян Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1795

умер Неизвестно

Мать
Азанчевская Мария ОсиповнаНеизвестно г.р.
Отец
Азанчевский Степан Демьянович1747 г.р.
Супруги
Азанчевская (Лихарева) Варвара Александровна13.05.1818 г.р.
Азанчевская Пелагея ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Азанчевский Степан Демьянович19.05.1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Азанчевский Степан Демьянович

Мать: Азанчевская Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская (Лихарева) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
19.05.1831

Сын: Азанчевский Степан Демьянович

Мать ребёнка: Азанчевская Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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