Фон Векскюл Петер Август Фридрих
Место рождения
Дата рождения30.07.1766
Дата смерти11.11.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бенекен Натали
Мать ребёнка: Фон Векскюл Надежда Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Розенбаум Жюли
Мать ребёнка: Фон Векскюл Надежда Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Данненштерн Анна (Аннет)
Мать ребёнка: Фон Векскюл Надежда Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1838