Фон Векскюл Петер Август Фридрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Векскюл Петер Август Фридрих

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

30.07.1766

Дата смерти

11.11.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бенекен Натали

Мать ребёнка: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Розенбаум Жюли

Мать ребёнка: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Мать ребёнка: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Смерть
11.11.1838
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