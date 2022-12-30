Фон Векскюл Петер Август Фридрих 30.07.1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.07.1766, Таллин, Эстонская ССР, СССР

умер 11.11.1838

Супруги
Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда ДемьяновнаМежду 1760 и 1775 г.р.
Дети
Бенекен (Фон Векскюл) НаталиНеизвестно г.р.
Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бенекен (Фон Векскюл) Натали

Мать ребёнка: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Розенбаум (Фон Векскюл) Жюли

Мать ребёнка: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)

Мать ребёнка: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна

Смерть
11.11.1838

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