Фон Векскюл Петер Август Фридрих
мужской, родился 30.07.1766, Таллин, Эстонская ССР, СССР
умер 11.11.1838
Супруги
Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда ДемьяновнаМежду 1760 и 1775 г.р.
Дети
Бенекен (Фон Векскюл) НаталиНеизвестно г.р.
Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)Неизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бенекен (Фон Векскюл) Натали
Мать ребёнка: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Розенбаум (Фон Векскюл) Жюли
Мать ребёнка: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)
Мать ребёнка: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1838