Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1813
Сын: Метцу Фон Данненштерн Владимир
Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Рождение ребёнка
09.04.1828
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Валери
Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.08.1836
Дочь: Фон Розен Элизабет
Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно