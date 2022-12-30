Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьФон Векскюл (Азанчевская) Надежда ДемьяновнаМежду 1760 и 1775 г.р.
ОтецФон Векскюл Петер Август Фридрих30.07.1766 г.р.
Супруги
Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)07.01.1772 г.р.
Дети
Метцу Фон Данненштерн Владимир16.07.1813 г.р.
Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери09.04.1828 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1813
Сын: Метцу Фон Данненштерн Владимир
Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Рождение ребёнка
09.04.1828
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери
Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.08.1836
Дочь: Фон Розен (Фон Данненштерн) Элизабет
Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно