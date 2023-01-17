Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)

Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Мать: Фон Векскюл Надежда Демьяновна

Рождение ребёнка
16.07.1813

Сын: Метцу Фон Данненштерн Владимир

Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Рождение ребёнка
09.04.1828

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Валери

Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.08.1836

Дочь: Фон Розен Элизабет

Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close