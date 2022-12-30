Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Данненштерн (Фон Векскюл) Анна (Аннет)

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда ДемьяновнаМежду 1760 и 1775 г.р.
Отец
Фон Векскюл Петер Август Фридрих30.07.1766 г.р.
Супруги
Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)07.01.1772 г.р.
Дети
Метцу Фон Данненштерн Владимир16.07.1813 г.р.
Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери09.04.1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фон Векскюл Петер Август Фридрих

Мать: Фон Векскюл (Азанчевская) Надежда Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Рождение ребёнка
16.07.1813

Сын: Метцу Фон Данненштерн Владимир

Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Рождение ребёнка
09.04.1828

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери

Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Ставица, Шумилинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
06.08.1836

Дочь: Фон Розен (Фон Данненштерн) Элизабет

Отец ребёнка: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно

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