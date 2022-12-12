Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери

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Место рождения

Ставица, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

09.04.1828

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1828

Отец: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Мать: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
27.11.1860

Муж: Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.03.1861

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Анна

Отец ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.03.1861

Сын: Фон Унгерн-Штернберг Николай

Отец ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
1903
Ромны, Сумська область
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