Фон Унгерн-Штернберг (Фон Данненштерн) Валери
Место рождения
Дата рождения09.04.1828
Дата смерти1903
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1828
Бракосочетание
27.11.1860
Рождение ребёнка
11.03.1861
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Анна
Отец ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл
Рождение ребёнка
11.03.1861
Сын: Фон Унгерн-Штернберг Николай
Отец ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл
Смерть
1903
Ромны, Сумська область