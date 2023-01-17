Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл
Место рождения
Дата рождения09.04.1824
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.11.1860
Рождение ребёнка
11.03.1861
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Анна
Мать ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Валери
Рождение ребёнка
11.03.1861
Сын: Фон Унгерн-Штернберг Николай
Мать ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Валери
Смерть
1894
Витебск, Витебская область