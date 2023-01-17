Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Унгерн-Штернберг Мориц Александр Карл

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

09.04.1824

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
27.11.1860

Жена: Фон Унгерн-Штернберг Валери

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.03.1861

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Анна

Мать ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Валери

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.03.1861

Сын: Фон Унгерн-Штернберг Николай

Мать ребёнка: Фон Унгерн-Штернберг Валери

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
1894
Витебск, Витебская область
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