Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

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Место рождения

Карузе, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Дата рождения

07.01.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Карузе, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
16.07.1813

Сын: Метцу Фон Данненштерн Владимир

Мать ребёнка: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Рождение ребёнка
09.04.1828

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Валери

Мать ребёнка: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.08.1836

Дочь: Фон Розен Элизабет

Мать ребёнка: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Смерть
Неизвестно
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