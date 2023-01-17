Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)
Место рождения
Дата рождения07.01.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1813
Сын: Метцу Фон Данненштерн Владимир
Мать ребёнка: Фон Данненштерн Анна (Аннет)
Рождение ребёнка
09.04.1828
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Валери
Мать ребёнка: Фон Данненштерн Анна (Аннет)
Ставица, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.08.1836
Дочь: Фон Розен Элизабет
Мать ребёнка: Фон Данненштерн Анна (Аннет)
Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно