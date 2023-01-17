Фон Розен (Фон Данненштерн) Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Розен (Фон Данненштерн) Элизабет

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

06.08.1836

Дата смерти

16.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1836

Отец: Фон Данненштерн Отто Беренд (Бернхард)

Мать: Фон Данненштерн Анна (Аннет)

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
12.05.1852

Муж: Фон Розен Фридрих

Рождение ребёнка
?.08.1853

Сын: Фон Розен Александр

Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих

Рождение ребёнка
07.12.1867

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох Людмила

Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Святополк-Мирская Мари

Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Череншанская Мари

Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Данненштерн Надин

Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих

Смерть
16.04.1912
Витебск, Витебская область
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