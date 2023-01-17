Фон Розен (Фон Данненштерн) Элизабет
Место рождения
Дата рождения06.08.1836
Дата смерти16.04.1912
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1836
Бракосочетание
12.05.1852
Муж: Фон Розен Фридрих
Рождение ребёнка
?.08.1853
Сын: Фон Розен Александр
Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих
Рождение ребёнка
07.12.1867
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох Людмила
Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Святополк-Мирская Мари
Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Череншанская Мари
Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Данненштерн Надин
Отец ребёнка: Фон Розен Фридрих
Смерть
16.04.1912
Витебск, Витебская область