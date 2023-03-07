Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
Место рождения
Дата рождения07.12.1867
Дата смерти27.06.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1867
Отец: Фон Розен Фридрих
Мать: Фон Розен Элизабет
Бракосочетание
04.11.1890
Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Святополк-Мирская Мария
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Александр
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
Рождение ребёнка
05.12.1894
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Маргарита
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
деревня Попово, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Элен Лона
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
Рождение ребёнка
04.09.1898
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Михаэль
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
Смерть
27.06.1905
Витебск, Витебская область