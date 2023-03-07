Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.12.1867

Дата смерти

27.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1867

Отец: Фон Розен Фридрих

Мать: Фон Розен Элизабет

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Святополк-Мирская Мария

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Александр

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Рождение ребёнка
05.12.1894

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Маргарита

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

деревня Попово, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Элен Лона

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Михаэль

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Смерть
27.06.1905
Витебск, Витебская область
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