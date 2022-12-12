Фон Хойнинген-Хюен Пауль
Место рождения
Дата рождения04.09.1898
Дата смерти24.07.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1898
Бракосочетание
03.10.1943
Боченице, Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
17.07.1944
Дочь: Минковская Беата Шарлота
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела
г. Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Оливер Фридрих
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галганова Ивонн Тамара
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Фридрих Оливер
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Бернхард Пауль Михаэль Александр
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франц Эрика
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела
Смерть
24.07.1878
г. Монреаль, Квебек, Канада