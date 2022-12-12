Фон Хойнинген-Хюен Пауль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Хойнинген-Хюен Пауль

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Место рождения

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд

Дата рождения

04.09.1898

Дата смерти

24.07.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1898

Отец: Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Мать: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Бракосочетание
03.10.1943

Жена: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

Боченице, Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
17.07.1944

Дочь: Минковская Беата Шарлота

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

г. Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Оливер Фридрих

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галганова Ивонн Тамара

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Фридрих Оливер

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Бернхард Пауль Михаэль Александр

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франц Эрика

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Гизела

Смерть
24.07.1878
г. Монреаль, Квебек, Канада
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