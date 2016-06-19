Фон Хойнинген-Хюен (Хофрихтер) Гизела
Место рождениядеревня Мшенцино, Большой город Щецин, Польская республика
Дата рождения29.01.1922
Дата смерти19.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Мшенцино, Большой город Щецин, Польская республика
Бракосочетание
03.10.1943
Боченице, Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
17.07.1944
Дочь: Минковская Беата Шарлота
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль
г. Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Оливер Фридрих
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галганова Ивонн Тамара
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Фридрих Оливер
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Бернхард Пауль Михаэль Александр
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франц Эрика
Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль
Смерть
19.06.2016
г. Гамильтон, Онтарио, Канада