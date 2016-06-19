Фон Хойнинген-Хюен (Хофрихтер) Гизела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Хойнинген-Хюен (Хофрихтер) Гизела

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Место рождения

деревня Мшенцино, Большой город Щецин, Польская республика

Дата рождения

29.01.1922

Дата смерти

19.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Мшенцино, Большой город Щецин, Польская республика
Бракосочетание
03.10.1943

Муж: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Боченице, Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
17.07.1944

Дочь: Минковская Беата Шарлота

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

г. Рыппин, Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Оливер Фридрих

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галганова Ивонн Тамара

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Эберхард Фридрих Оливер

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Бернхард Пауль Михаэль Александр

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франц Эрика

Отец ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Смерть
19.06.2016
г. Гамильтон, Онтарио, Канада
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