Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
мужской, родился 18.05.1865, Пивароотси, Lääneranna vald, Pärnu maakond
умер 08.04.1936, Рига, Rīga
Супруги
Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия07.12.1867 г.р.
Дети
Святополк-Мирская Мария08.12.1891 г.р.
Фон Хойнинген-Хюен Александр22.05.1894 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Пивароотси, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Михаэль
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
Бракосочетание
04.11.1890
Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Святополк-Мирская Мария
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Александр
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
Рождение ребёнка
05.12.1894
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Маргарита
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
деревня Попово, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Элен Лона
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1898
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия
Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Смерть
08.04.1936
Рига, Rīga