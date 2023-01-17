Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

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Место рождения

Пивароотси, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Дата рождения

18.05.1865

Дата смерти

08.04.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Пивароотси, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Святополк-Мирская Мария

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Александр

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Рождение ребёнка
05.12.1894

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Маргарита

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

деревня Попово, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Элен Лона

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Михаэль

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия

Смерть
08.04.1936
Рига, Rīga
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