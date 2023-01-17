Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай
Место рождения
Дата рождения18.05.1865
Дата смерти08.04.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1890
Жена: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Сиротино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Святополк-Мирская Мария
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Александр
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Рождение ребёнка
05.12.1894
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Маргарита
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
деревня Попово, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Элен Лона
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Рождение ребёнка
04.09.1898
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хойнинген-Хюен Михаэль
Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен Лидия
Смерть
08.04.1936
Рига, Rīga