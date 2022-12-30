Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай 18.05.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Хойнинген-Хюен Фридрих Михаэль Николай

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.05.1865, Пивароотси, Lääneranna vald, Pärnu maakond

умер 08.04.1936, Рига, Rīga

Супруги
Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия07.12.1867 г.р.
Дети
Святополк-Мирская Мария08.12.1891 г.р.
Фон Хойнинген-Хюен Александр22.05.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Пивароотси, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Михаэль

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

Сиротино, Шумилинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Святополк-Мирская Мария

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Александр

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

Рождение ребёнка
05.12.1894

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Маргарита

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

деревня Попово, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: Фон Хойнинген-Хюен Элен Лона

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд

Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Фон Хойнинген-Хюен Пауль

Мать ребёнка: Фон Хойнинген-Хюен (Фон Розен) Лидия

Лопатки, Куринская волость, Витебский уезд

Смерть
08.04.1936
Рига, Rīga

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