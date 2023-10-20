деревня Сиротино, Шумилинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Сиротино

Шумилинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Ловожская волость
294. Сиротино, местечко бывшее государственное, при реке Пахучне, дворов 3, жителей 23, церковь православная, 3 синагоги, 25 лавок, 6 ярмарок

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Ловожская волость
75СиротинодеревняМихалово, рекаСиротинского, православногоМосаржскому сельскому обществу20
77СиротиноместечкоМихалово, рекаСиротинского, православногобарону Розену, двор. , прав.335
78СиротинопогостМихалово, рекаСиротинского, православногопричту Сиротинской церкви5
114СиротинодеревняБудовица, рекаСиротинского, православногоИгуменскому сельскому обществу4

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шумилинский район, Сиротинский сельсовет
д Сиротино269

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шумилинский район, Сиротинский сельсовет
д. Сиротино108

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