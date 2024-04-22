деревня Карузе, деревня Карузе, Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022) — Familio

Карузе

Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Леальская волость
2074.0Деревня Карузен63151061Леальский Александро-НевскийКарузенКарузенская лютер. церковь и Карузенское приходское училище.
2078.0Имение Пасторат Карузен1921061Леальский Александро-НевскийЛеаль

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Pärnu maakond, Lääneranna vald
Karuse külaküla
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