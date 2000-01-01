Радванский Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Азанчевская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Радванский Илья Михайлович
Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храповицкая Софья Михайловна
Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно