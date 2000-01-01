Радванский Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванский Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Радванский Григорий Дмитриевич

Мать: Радванская Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Азанчевская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Радванский Илья Михайлович

Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храповицкая Софья Михайловна

Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Радванская Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радванская Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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