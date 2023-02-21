Радванский Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванский Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Радванский Дмитрий Степанович

Мать: Радванская Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1680

Сын: Радванский Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Радванская Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Радванский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Радванская Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радванская Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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