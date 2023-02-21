Радванский Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Рождение ребёнка
После 1680
Сын: Радванский Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Радванская Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Радванский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Радванская Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно