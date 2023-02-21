Радванская (Щочка) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Щочка) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1680

Сын: Радванский Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Радванский Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Радванский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Радванский Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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