Радванская (Щочка) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1680
Сын: Радванский Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Радванский Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Радванский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Радванский Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно