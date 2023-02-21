Энгельгардт (Радванская) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Радванская) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радванский Михаил Григорьевич

Мать: Радванская Мария Степановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Энгельгардт Николай Богданович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Энгельгардт Андрей Богданович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Энгельгардт Иван Богданович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Энгельгардт Алексей Богданович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750

Сын: Энгельгардт Фёдор Богданович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Энгельгардт Елизавета Богдановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Энгельгардт Анна Богдановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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