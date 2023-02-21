Энгельгардт (Радванская) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Энгельгардт Николай Богданович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Энгельгардт Андрей Богданович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Энгельгардт Иван Богданович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Энгельгардт Алексей Богданович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750
Сын: Энгельгардт Фёдор Богданович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Энгельгардт Елизавета Богдановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Энгельгардт Анна Богдановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно