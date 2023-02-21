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Энгельгардт Андрей Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Мать: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Энгельгардт Илья Андреевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Энгельгардт Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Энгельгардт Анна Андреевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна

Смерть
После 1819
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