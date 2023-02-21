Энгельгардт Андрей Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1781
Сын: Энгельгардт Илья Андреевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Энгельгардт Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Энгельгардт Анна Андреевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Ефросинья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1819