Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиОколо 1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Энгельгардт Николай Богданович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Энгельгардт Андрей Богданович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Энгельгардт Иван Богданович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Энгельгардт Алексей Богданович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750
Сын: Энгельгардт Фёдор Богданович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Энгельгардт Елизавета Богдановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Энгельгардт Анна Богдановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1793